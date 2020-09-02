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В жилом комплексе в Минске с утра снимают БЧБ-флаги. Там люди в штатском, альпинист, милиция и Ждун

02.09.2020 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В жилом комплексе «Каскад» с самого утра в среду снимают бело-красно-белые флаги. Местные жители заметили на крышах неизвестных людей, а на стене — альпиниста. Позже во двор пришел милиционер, а потом — Ждун.


Фото: читатель TUT.BY

В жилом комплексе «Каскад» местные жители вчера развесили между домами бело-красно-белые флаги. Сегодня утром во двор приехали люди в штатском и альпинист. Символику снимают.

Один из жителей высотки в «Каскаде» поговорил с альпинистом. Тот рассказал, что его зовут Алексей и он выполняет «спецзадание». Однако не пояснил, какую организацию представляет.

Позже в «Каскаде» появился милиционер. Его вызвали сами местные жители — они недовольны появлением на крышах чужих людей. Минчане жаловались милиционеру, что неизвестные повредили отливы на домах.

К беседе местных с милицией вдруг подключился Ждун — персонаж наблюдает за происходящим.

 
 
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В жилом комплексе «Каскад» с самого утра в среду снимают бело-красно-белые флаги. Местные жители заметили на крышах неизвестных людей, а на стене - альпиниста. Позже...
 
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