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В МВД рассказали, сколько студентов и не только задержали за участие в акциях - и сколько будут судить
02.09.2020 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 1 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях было составлено 95 протоколов,
— За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек, — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
По данным МВД, в целом по стране 1 сентября в протестных акциях приняли участие около 2,3 тысячи человек, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 128 человек.
Напомним, 1 сентября в Минске прошли акции протеста, в которых приняли участие студенты БГУ, БГТУ, МГЛУ и других вузов.
Во время
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В МВД рассказали, сколько студентов и не только задержали за участие в акциях - и сколько будут судить
По данным МВД, в целом по стране 1 сентября в протестных акциях приняли участие около 2,3 тысячи человек.
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