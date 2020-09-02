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В МВД рассказали, сколько студентов и не только задержали за участие в акциях - и сколько будут судить

02.09.2020 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 1 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях было составлено 95 протоколов, сообщает пресс-служба МВД Беларуси. Всего в стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны 128 человек.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До рассмотрения в суде дел по ним задержаны 39 человек, — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По данным МВД, в целом по стране 1 сентября в протестных акциях приняли участие около 2,3 тысячи человек, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 128 человек.

Напомним, 1 сентября в Минске прошли акции протеста, в которых приняли участие студенты БГУ, БГТУ, МГЛУ и других вузов.

Во время освещения акций были задержаны шесть журналистов, в том числе корреспондент TUT.BY Надежда Калинина и видеоператор TUT.BY Алексей Судников. репортеров задержали около 17.00 в районе стадиона «Динамо» и доставили в РУВД Октябрьского района, как им было заявлено, «для проверки документов». Репортеры, напомним, обозначены синими жилетами с надписью ПРЭСА (именно так, заглавными буквами) на спине. Кроме того, у них имеются беджи с фото и названием издания, которое они представляют. Журналисты выполняли профессиональные обязанности по освещению событий.

Ночь журналисты провели в РУВД. 2 сентября их будут судить за «участие в несанкционированном мероприятии».

 
Теги: Минск
 
 
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По данным МВД, в целом по стране 1 сентября в протестных акциях приняли участие около 2,3 тысячи человек.
 
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