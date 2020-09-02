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В Брестской области возбудили уголовные дела за угрозы депутатам

02.09.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестской области возбуждены уголовные дела по фактам угроз в отношении депутатов, сообщили TUT.BY в СК.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: capital.ro

Угрозы расправой, говорят в СК, поступали депутатам Палаты представителей Национального собрания в Дрогичине, Столине и Пинске. В своих сообщениях злоумышленники указывали имена их близких.

«Координационным советом запущен проект отзыва депутатов. В новой Беларуси для тебя и твоей семьи места не будет. Верни мандат народу и убирайся. Даем три дня. Потом будем резать. Привет Вике», — говорилось в одном из сообщений.

По всем фактам возбуждены уголовные дела за угрозы должностным лицам, выполняющим служебные обязанности. Тем, кто угрожал, грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
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В сообщениях с угрозами указывались также имена близких депутатов.
 
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