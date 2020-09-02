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Люди в штатском пришли домой к топ-менеджеру PandaDoc. Теперь он не выходит на связь
02.09.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 2 сентября домой к Виктору Кувшинову, одному из топ-менеджеров компании PandaDoc, пришли четыре человека в штатском. Как сообщает его жена, теперь Виктор не выходит на связь, из дома пропал его компьютер. Напомним, сегодня с обыском в минский офис компании
— Виктор работал сегодня дома, — говорит Александра Дикан, жена Кувшинова. — Няня выходила с ребенком на прогулку, успела сообщить, что домой пришли четыре человека в штатском. Дозвониться мужу не могу, он не поднимает трубку, нет дома и его компьютера. У него заключен договор с адвокатом.
Напомним, сегодня утром в офис PandaDoc пришли сотрудники ДФР.
— Закрыли сотрудников в офисе, запрещают пользоваться телефонами, все осматривают, — говорит сооснователь компании Микита Микадо, сам он находится за границей. — Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут. Из офиса никого не выпускают.
Микита Микадо ранее открыто
Виктор Кувшинов оказывал помощь педагогам, которые были членами комиссии и стали свидетелями фальсификации выборов, — подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения. В июле 2020 года Виктор
Компанию PandaDoc в 2011 году основали в США двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк. В 2013-м команда запустила свой уникальный одноименный продукт — SaaS-решение, которое автоматизирует все этапы по работе с документами, включая их создание, отправку, хранение, электронную подпись и получение платежей. Сейчас приложение используют по всему миру около 20 тысяч клиентов.
Головной офис компании находится в Сан-Франциско в США, но сам продукт разрабатывается в Минске. Причем,
Микита Микадо уже давно живет с семьей в Кремниевой долине в США, но после 12 августа, увидев новости и видео из родной Беларуси, он взял отпуск и отправился в Лондон — чтобы быть в ближайшей часовой зоне к Минску.
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Сегодня с обыском в компанию пришли сотрудники Департамента финансовых расследований.
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