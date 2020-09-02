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«Рад, что так произошло». Ведущий, рассказавший о протесте возле Минобра на примере Хогвартса, уволился с радио

02.09.2020 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дима Лавров — ведущий, который рассказал о протесте возле Министерства образования на примере Хогвартса, ушел с радио. Диджей говорит, что он написал заявление по собственному желанию.


Фото: сайт «Нового радио»

Дима Лавров ведет, а точнее вел эфиры на «Новом радио». В одном из своих включений он решил рассказать об акции солидарности, которая 25 августа прошла у Министерства образования. Сделал это молодой человек не напрямую, а переложив белорусские реалии на сказочный лад.

— Думаю, на мое увольнение больше повлиял мой комментарий TUT.BY, чем история про Хогвартс. В публикации я рассказал о негласной цензуре, которой просили придерживаться сотрудников нашего радио в личных соцсетях, — вспоминает собеседник. — После этого мнение коллег обо мне, можно сказать, разделилось. Поддержка тех, кто меня и раньше поддерживал, осталась. Остальные, как я понял, стали считать меня предателем. […] В итоге, для себя я решил, что не буду продлевать контракт. Он у меня был до 10 сентября.

Дима обратился к руководству радио и попросил разойтись с ним раньше срока по соглашению сторон. В понедельник, 31 августа, продолжает собеседник, ему позвонил юрист и сообщил: ваше заявление подписали.

— Я рад, что так произошло, об этом я говорю всем своим знакомым, — рассказывает Дима. — Я не собирался оставаться и, если бы не ушел сейчас, уволился бы 10 сентября. Здесь ситуация еще и финансовая: меня не устраивала та зарплата, которую предлагали.

По словам ведущего, до конца недели он собирается отдыхать, а потом займется поисками работы. Предложения, не скрывает, ему уже поступают. Одна из них — на телевидении, но работать придется за границей.

— Уезжать из страны я пока не хочу, хочу быть полезен здесь, — резюмирует собеседник. — Поэтому продолжу что-то искать здесь.

 
 
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Дима Лавров - ведущий, который рассказал о протесте возле Министерства образования на примере Хогвартса, ушел с радио. Диджей говорит, что он написал заявление по...
 
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