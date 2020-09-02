В Витебске 1 сентября задержали нескольких студентов. Двое из них в ИВС

Источник материала: Tut.by

В Витебске на Московском проспекте во время мирного шествия в День знаний, 1 сентября, задержали нескольких студентов. Двое из них попали в ИВС. Об этом TUT.BY сообщил Александр Буйницкий, отец одного из задержанных парней.



Мирное шествие студентов на Московском проспекте в Витебске в День знаний, 1 сентября

Вечером 1 сентября витебская молодежь решила проявить солидарность с минскими студентами, которые вышли на марш в центре столицы. Около 30 парней и девушек собрались на Московском проспекте — недалеко от главного корпуса Витебского госуниверситета. Территорию возле вуза патрулировала милиция.

Молодые люди двинулись по проспекту к соседнему вузу — технологическому университету, а затем пошли назад — к ВГУ. «В колонне появилось несколько бело-красно-белых флагов, которые ребята несли, накинув на плечи», — описывает события «Витебский курьер news».

В начале восьмого вечера колонна студентов отправилась по Московскому проспекту к центру города. Появилась милиция, несколько человек задержали. По словам очевидца, преимущественно забирали тех, у кого был бело-красно-белый флаг.

Один из задержанных — 19-летний Дмитрий Буйницкий, студент 3 курса Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета.

— Первого сентября мой сын Дмитрий был дома, в Витебске. Вечером оказался возле ВГУ имени Машерова на Московском проспекте, — рассказал TUT.BY отец молодого человека, Александр Буйницкий. — Почему Дмитрий там находился, я пока не знаю. Милиция задержала сына и еще двух или трех молодых людей. Затем, кажется, кого-то отпустили. Но точно известно, что два человека — мой сын и еще один парень-студент — попали в ИВС. Их ожидает суд.

Когда, где и за что будут судить молодых людей, Александр Буйницкий не знает.

— Но поскольку сейчас активно пытаются нейтрализовать протестное движение в стране, скорее всего, это будет административная статья за участие в несанкционированном мероприятии, — предполагает мужчина.