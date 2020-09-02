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Лицей БГУ осудил "эскалацию насилия на улицах Беларуси"

02.09.2020 15:31 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 сентября. Лицей БГУ решительно осуждает "эскалацию насилия на улицах Беларуси", которая происходит в последние недели.

В открытом письме коллектива учреждения, размещенного на его сайте, отмечается, что 1 сентября выпускники лицея собрались напротив главного входа на мирную акцию солидарности в поддержку задержанных выпускников Антона Беленского и Андрея Позняка. "Акция закончилась жесткими задержаниями с применением силы на территории учреждения образования", — подчеркивается в письме. 

Коллектив лицея БГУ напоминает, что согласно ч. 1 ст. 33 Конституции Беларуси каждому гражданину гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Согласно ст. 35 Конституции свобода митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством. 

Сотрудники лицея осуждают все формы агрессии и насилия, тем более на территории учреждения образования. "Лицей всегда являлся примером спокойного и уважительного отношения не только к своим ученикам, учителям и выпускникам, но и всем согражданам, мирно выражающим свою позицию", — подчеркивается в письме. 

1 сентября студенты главных столичных вузов планировали пройти колонной к Министерству образования и передать его главе петицию, в которой содержатся требования выступить с заявлением в поддержку отставки Александра Лукашенко, прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках демонстрантов, немедленного освобождения политзаключенных, прекращения преследования за политические взгляды, отставки Центризбиркома, проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей. Студенты были разогнаны силовиками.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 сентября. Лицей БГУ решительно осуждает "эскалацию насилия на улицах Беларуси", которая происходит в последние недели. В открытом письме коллектива...
 
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«Решительно осуждаем эскалацию насилия». Сотрудники лицея БГУ выступили с открытым письмом
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