Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 сентября. Лицей БГУ решительно осуждает "эскалацию насилия на улицах Беларуси", которая происходит в последние недели.



В открытом письме коллектива учреждения, размещенного на его сайте, отмечается, что 1 сентября выпускники лицея собрались напротив главного входа на мирную акцию солидарности в поддержку задержанных выпускников Антона Беленского и Андрея Позняка. "Акция закончилась жесткими задержаниями с применением силы на территории учреждения образования", — подчеркивается в письме.

Коллектив лицея БГУ напоминает, что согласно ч. 1 ст. 33 Конституции Беларуси каждому гражданину гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Согласно ст. 35 Конституции свобода митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством.

Сотрудники лицея осуждают все формы агрессии и насилия, тем более на территории учреждения образования. "Лицей всегда являлся примером спокойного и уважительного отношения не только к своим ученикам, учителям и выпускникам, но и всем согражданам, мирно выражающим свою позицию", — подчеркивается в письме.

1 сентября студенты главных столичных вузов планировали пройти колонной к Министерству образования и передать его главе петицию, в которой содержатся требования выступить с заявлением в поддержку отставки Александра Лукашенко, прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках демонстрантов, немедленного освобождения политзаключенных, прекращения преследования за политические взгляды, отставки Центризбиркома, проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей. Студенты были разогнаны силовиками.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лицей БГУ осудил "эскалацию насилия на улицах Беларуси" Минск, 2 сентября. Лицей БГУ решительно осуждает "эскалацию насилия на улицах Беларуси", которая происходит в последние недели. В открытом письме коллектива...

Ирина Турчина, БелаПАН.