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Могилевчанину, который на линейке требовал от учителей покаяться за фальсификации, дали 20 суток
02.09.2020 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчанин Володар Цурпанов получил 20 суток ареста за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям сотрудников милиции,
Видео инцидента
Напомним, Володар Цурпанов
Сначала кто-то из педагогов просил Цурпанова прекратить, затем появились милиционеры, которые пытались его увести, но мужчина не слушался. В итоге Цурпанова силовики увели насильно.
«В момент, когда поздравляли первоклассников, выпускников, выскочил мужчина. Он выкрикивал „На колени!“, „Я с вами разберусь“. Нам пришлось остановить линейку, чтобы его удалить. Были напуганы дети, были возмущены родители. Это было настолько неуместно. Я работаю в этой школе очень давно, и такой случай произошел впервые. Поведение этого человека было неадекватным», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе СШ № 43 Галина Калинович.
Сегодня, 2 сентября, Цурпанова судили за мелкое хулиганство и за неподчинение требованиям сотрудников милиции. Обвиняемый требовал вести процесс на белорусском языке, однако, оказалось, что судья Михайлова недостаточно им владеет. Володар затребовал переводчика, однако судья отказала ему. Сам процесс велся по онлайн-связи — Володара в суд не привозили.
За мелкое хулиганство Цурпанову дали 15 суток ареста, за неповиновение — 10 суток. В результате «частичного сложения» мужчина получил 20 суток ареста.
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Валадара Цурпанова судили за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям сотрудников милиции.
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