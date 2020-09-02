Могилевчанину, который на линейке требовал от учителей покаяться за фальсификации, дали 20 суток

Источник материала: Tut.by

Могилевчанин Володар Цурпанов получил 20 суток ареста за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям сотрудников милиции, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна». Активист пришел 1 сентября на школьную линейку и потребовал от учителей покаяться в фальсификации выборов.

Видео инцидента опубликовал один из очевидцев произошедшего.

Напомним, Володар Цурпанов устроил скандал 1 сентября на линейке в СШ № 43. В какой-то момент он вышел к крыльцу и потребовал от учителей, которые были членами участковых избирательных комиссий на президентских выборах, покаяться в фальсификации выборов и подписаться под требованием провести новые выборы.

Сначала кто-то из педагогов просил Цурпанова прекратить, затем появились милиционеры, которые пытались его увести, но мужчина не слушался. В итоге Цурпанова силовики увели насильно.

«В момент, когда поздравляли первоклассников, выпускников, выскочил мужчина. Он выкрикивал „На колени!“, „Я с вами разберусь“. Нам пришлось остановить линейку, чтобы его удалить. Были напуганы дети, были возмущены родители. Это было настолько неуместно. Я работаю в этой школе очень давно, и такой случай произошел впервые. Поведение этого человека было неадекватным», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе СШ № 43 Галина Калинович.

Сегодня, 2 сентября, Цурпанова судили за мелкое хулиганство и за неподчинение требованиям сотрудников милиции. Обвиняемый требовал вести процесс на белорусском языке, однако, оказалось, что судья Михайлова недостаточно им владеет. Володар затребовал переводчика, однако судья отказала ему. Сам процесс велся по онлайн-связи — Володара в суд не привозили.

За мелкое хулиганство Цурпанову дали 15 суток ареста, за неповиновение — 10 суток. В результате «частичного сложения» мужчина получил 20 суток ареста.