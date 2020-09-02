«Решительно осуждаем эскалацию насилия». Сотрудники лицея БГУ выступили с открытым письмом

Источник материала: Tut.by

Сотрудники лицея БГУ выступили с открытым письмом, в котором решительно осудили эскалацию насилия на улицах Беларуси в последние недели. Его текст опубликован на сайте лицея.



Задержания на территории лицея БГУ 1 августа. Фото: TUT.BY

— 1 сентября выпускники лицея БГУ собрались на мирную акцию солидарности в поддержку задержанных выпускников Антона Беленского и Андрея Позняка, которая прошла перед главным входом в лицей БГУ. Акция закончилась жестокими задержаниями с применением силы на территории учебного заведения, — напомнили сотрудники лицея.

В письме подчеркивается, что согласно ч. 1 ст. 33 Конституции Беларуси каждому гражданину гарантируется свобода взглядов, убеждений и их свободное выражение. А согласно статье 35 Конституции Беларуси — свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, не нарушающих закон и порядок.

— Сотрудники лицея БГУ осуждают все формы агрессии и насилия, особенно в учебном заведении, поскольку лицей всегда был примером спокойного и уважительного отношения не только к своим ученикам, учителям и выпускникам, но и ко всем согражданам, мирно выражающим свое мнение, — говорится в обращении.

Коллектив лицея Белорусского государственного университета решительно осуждает эскалацию насилия на улицах Беларуси, наблюдающуюся в последние недели.

Напомним, 1 сентября в Минске прошли акции протеста, в которых приняли участие студенты БГУ, БГТУ, МГЛУ и других вузов. На мирную акцию солидарности также собрались выпускники лицея БГУ, но она закончилась задержаниями .