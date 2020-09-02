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В Гомеле приступили к установке флагштока
02.09.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле все-таки приступили к строительству флагштока. Часть строительного забора убрали и уже установили часть опоры.
Напомним, в феврале
Проект разработал Гражданпроект по заказу УКС Гомеля по решению горисполкома.
На сайте госзакупок
Гомельчане
В ответе на петицию, полученном 26 марта за подписью заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева, сказано, что проект получил согласование в Министерстве культуры и всех заинтересованных ведомствах и организациях, а работы по благоустройству и строительству флагштока не подлежат общественному обсуждению.
В мае появилась информация, что флагшток решили не устанавливать. Но в июле прошел прием граждан председателем Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Дмитрием Гайкевичем. На прием попал активист и инженер-строитель Станислав Слепухин и задал вопрос по поводу строительства флагштока. Гайкевич дал четкий ответ: флагштоку быть.
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В Гомеле все-таки приступили к строительству флагштока. Уже установлена часть опоры.
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