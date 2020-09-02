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В Гомеле приступили к установке флагштока

02.09.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле все-таки приступили к строительству флагштока. Часть строительного забора убрали и уже установили часть опоры.


Напомним, в феврале стало известно о том, что ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Металлическая стойка будет включать механический и ручной подъем флага, размер его полотнища составит 12×6 метров. Устройством свайного основания занимается «Буровая компания „Дельта“».

Проект разработал Гражданпроект по заказу УКС Гомеля по решению горисполкома.

На сайте госзакупок появилось объявление о тендере на проведение работ по его установке, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа — почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планируют взять из местного бюджета.


Фото: Гомельская правда

Гомельчане создали петицию против строительства флагштока. Ее подписали более 4,5 тысячи человек. Подписавшие петицию отмечали, что руководство города должно было учесть мнение горожан до принятия решения о сооружении объекта, который изменит облик города. Возмутила людей и высокая стоимость объекта.

В ответе на петицию, полученном 26 марта за подписью заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева, сказано, что проект получил согласование в Министерстве культуры и всех заинтересованных ведомствах и организациях, а работы по благоустройству и строительству флагштока не подлежат общественному обсуждению.

В мае появилась информация, что флагшток решили не устанавливать. Но в июле прошел прием граждан председателем Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Дмитрием Гайкевичем. На прием попал активист и инженер-строитель Станислав Слепухин и задал вопрос по поводу строительства флагштока. Гайкевич дал четкий ответ: флагштоку быть.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле все-таки приступили к строительству флагштока. Уже установлена часть опоры.
 
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