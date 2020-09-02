Витебских медиков после акций массово вызывают в РОВД: кого-то для «беседы», кого-то - для протокола

Источник материала: Tut.by

Витебским медикам, которые участвовали в мирных уличных протестах, стали приходить повестки из милиции: одних просят прийти в РОВД для беседы, вторых — для составления протокола. TUT.BY поговорил с несколькими медработниками, кто получил такие бумаги.



Цепь солидарности витебских медиков. Улица Воинов-интернационалистов, возле областной больницы, 13 августа. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Этим мы и сильны — своей самоорганизацией и гражданской позицией»

Виктор Вороняев работает врачом в областной клинической больнице. Ему позвонил участковый и пригласил в РОВД на «профилактическую беседу».

— По телефону участковый уточнил, что беседа будет «по поводу дальнейшего неучастия в массовых несанкционированных мероприятиях». Пригласили меня на такую беседу в пятницу, 4 сентября. Чем может закончиться «беседа» в милиции, непонятно. Посмотрим, но готов к любому повороту событий. Я в принципе ждал, что за мной «придут». Не сегодня, так завтра. Однако отмечу, что по телефону участковый был очень корректным, — рассказывает врач.

Виктор говорит, что выходит на мирные протесты в Витебске, так как считает это своим гражданским долгом:

— На мирных акциях медиков нет никакого лидера, и это правильно. Этим мы и сильны — своей самоорганизацией и гражданской позицией.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Вначале был возмущен результатами выборов, потом — избиениями людей»

Сергей Кичигин — врач ультразвуковой диагностики в одном из частных медцентров Витебска.

— Мне пришла домой повестка — прийти в Первомайский РОВД в пятницу, 4 сентября, для составления протокола за нарушение «митинговой статьи» (Статья 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». — Прим. TUT.BY), — сообщил Сергей. — Так что выйду я из милиции или не выйду, так как буду задержан, понимания нет.

Врач говорит, что «просто не мог не ходить на мирные протесты»

— Сразу был возмущен результатами выборов, потом — событиями после них: разгонами мирных протестующих, избиениями людей. Ты все это переосмысливаешь, не спишь ночами и понимаешь, что на их месте мог быть ты или твой ребенок. Побуждающим фактором выйти на первую акцию протеста для меня стало то, что мой ребенок-подросток пришел домой и рассказал, какой шок он испытал, увидев на улице, как задерживают человека — обычного прохожего возле магазина. Как такое вообще может происходить в стране? Я не понимаю.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Хочу побороться за то, чтобы жить достойно в своей стране»

Екатерина работает врачом в одной из городских поликлиник.

— Повестку я еще не получила. Ее не смогли вручить: меня не было дома. Но мне оставили заказное извещение из Первомайского РОВД, а в нем сообщается, что пришла повестка. Правда, там неправильно указана фамилия. Поэтому я не буду на это никак реагировать.

Врач голосовала на выборах за Светлану Тихановскую:

— Я была недовольна тем, что мой голос и голоса множества единомышленников просто выкинули в мусор. Фальсификация итогов выборов возмутила. Но решающим моментом, почему я хожу на мирные акции протеста, стало избиение людей в ЦИП на Окрестина, в РОВД и т.д. У меня есть знакомые в Минске, кто пострадал от действий силовиков. Я могла бы уехать работать за границу, но хочу побороться за то, чтобы жить достойно в своей стране.

Стоит отметить, что в милицию в последние дни приглашают участников несанкционированных мирных акций по всей стране и не зависимо от профессиональной принадлежности.

Напомним, медики были первыми, кто в Витебске вышел на мирную акцию протеста против итогов выборов президента и жестокости милиции во время разгонов демонстрантов.

13 августа медики в белых халатах выстроились в цепь вдоль улицы Воинов-интернационалистов. Она была достаточно длинной — от проезда к областной больнице до перекрестка Воинов-интернационалистов с проспектом Победы. Корреспонденты TUT.BY насчитали в цепи 325 человек.

После этого витебских медиков видели на многих других маршах, митингах и акциях солидарности. Они приносят плакаты с фотографиями избитых людей, словами «Нет насилию», «Увольняя, похищая врачей, задумайся, кто будет тебя лечить», «Прекратите калечить людей!», «Халат — не бронежилет, но мы выстоим» и др.

В конце августа медработники Витебска обратились к белорусам с открытым письмом , в котором потребовали новых выборов президента.