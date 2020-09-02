Два витеблянина создали криминальную группу, которая выманила у людей почти 400 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала группу из 15 человек: с помощью махинаций они оформляли в кредит дорогую бытовую технику и телефоны. Руководили схемой два витеблянина. Ущерб — почти 400 тысяч рублей, возбуждено более 30 уголовных дел, а в них — свыше 180 эпизодов, сообщает милиция региона.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Криминальной группой руководили два витеблянина. Махинациями с оформлением в кредит дорогостоящей бытовой техники и мобильных телефонов они занялись в апреле 2019 года.

Мужчины находили людей, которые чаще всего вели асоциальный образ жизни. За небольшое вознаграждение на их паспорт оформляли кредит или рассрочку, по долгам мошенники обещали платить сами. Затем они по заниженной цене сбывали технику или гаджеты организаторам криминальной схемы, а деньги банку не возвращали.

В группировку входил и работник крупного магазина техники. Он предоставлял информацию о том, какие модели телевизоров и телефонов лучше покупать. Этот же мужчина со своей сожительницей — работницей банка — помогал оформлять все документы.

Часть выручки организаторы потратили на покупку иномарок.

Возбуждено более 30 уголовных дел, в них — более 180 эпизодов. Ущерб — почти 400 тысяч рублей.