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Католические епископы Беларуси высказались о запрете въезда в страну для Тадеуша Кондрусевича
02.09.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главу Католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича 31 августа не пустили в страну. Белорусские пограничники
Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в Беларусь 31 августа, после нескольких часов ожидания на границе ему пришлось вернуться в Польшу.
Позже Александр Лукашенко сказал: все потому, что митрополит
Тадеуш Кондрусевич является председателем Конференции католических епископов в Беларуси. Это сообщество выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что митрополита не пустили в страну.
«Недопустимо, что епископ Католической церкви, являющийся пастырем порученных ему верующих, лишен возможности находиться в собственной епархии и нести в ней служение, вверенное ему святейшим отцом Франциском», — пишут епископы.
Конференция считает запрет на въезд в страну для гражданина Республики Беларусь противоречащим действующему законодательству.
«Эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют выстраиванию конструктивных отношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служат снятию напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе».
Конференция католических епископов в Беларуси выражает надежду, что отказ архиепископу Тадеушу Кондрусевичу во въезде в страну — «лишь досадное недоразумение, которое в самом скором времени будет разрешено, а подобные инциденты не будут иметь места в будущем».
Представители католической церкви просят у верующих усердно молиться о скорейшем возвращении Тадеуша Кондрусевича на родину.
Заявление написано от имени католических епископов Беларуси Александра Кашкевича и Иосифа Станевского.
Напомним, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно».
Кроме того, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.
О том, что гражданину Беларуси не могут отказать во въезде в страну,
Глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич не раз осуждал насилие после выборов 9 августа.
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Главу Католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича 31 августа не пустили в страну. Белорусские пограничники запретили ему въезд без объяснения причин....
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