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Белорусы решили отозвать депутата. Собрали подписи, направили заявление - и вот что им ответили

02.09.2020 21:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К Сеницкому избирательному округу № 76 относятся четыре населенных пункта одноименного сельсовета. В конце августа жители этого агрогородка и трех деревень решили отозвать своего депутата в парламенте Людмилу Подлужную. Избиратели собрали 150 подписей и подготовили заявление, в котором просили провести собрание, где бы решился вопрос об отзыве депутата. Свою просьбу они отнесли по нужному адресу и сегодня получили на нее письменный ответ: оснований для удовлетворения нет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее TUT.BY подробно рассказывал Минска инициируют отзыв депутатов Палаты представителей. Что это значит?">об этом случае. Первая причина, почему жители решили отозвать своего депутата, — это несогласие с результатами выборов, которые, говорят местные, были зафиксированы на некоторых участках. Они, уточняют, «вызвали у людей недоумение». В том числе, рассказывает избиратель Сергей Смирнов, были вопросы к итогам голосования на участке № 94, где депутат Людмила Подлужная была наблюдателем.

— Увидев ситуацию, после выборов один из наших наблюдателей предложил людям собраться на стадионе и обсудить результаты на 94-м участке. Местные пришли пообщаться — но их стали задерживать, — продолжает собеседник. — Затем возле одного из магазинов забрали прохожего. Наши люди возмутились и стали выстраиваться в цепочки солидарности. Снова пошли задержания. Людмила Подлужная опять никак не отреагировала.

Задержания стали второй причиной, которая возмутила избирателей.

По словам Сергея, они хотели встретиться с Людмилой Подлужной и поговорить. Связаться с ней, рассказывает, пробовали через личного помощника, но узнали, что представитель их округа в отпуске.

— Нам ответили: депутат в отпуске и по нашему поводу отзываться не будет, — возвращается к той ситуации Сергей Смирнов. — Тогда мы собрали подписи 150 избирателей нашего округа и подали заявление в Сеницкий сельский совет депутатов. В документе мы просили провести собрание, где будет решаться вопрос об отзыве депутата.


Фото в редакцию прислали избиратели

В среду, 2 сентября, один из избирателей получил ответ. В нем написано, что оснований для удовлетворения предложения о проведении собрания сельский Совет депутатов не находит.

В письме жителям объяснили: их доводы о том, что Людмила Подлужная не выполняет свои обязанности «являются несостоятельными, поскольку депутатские полномочия не дают право на вмешательство в деятельность правоохранительных органов и на дачу правовой оценки предпринимаемых ими действий». Что касается участия депутата в избирательном процессе, то оно «ограничено выполнением функций наблюдателя».
По 20 округам Минска инициируют отзыв депутатов Палаты представителей. Что это значит?

Избирателей такой ответ не устроил, и они решили его обжаловать.

— Депутат является парламентарием, то есть человеком, который ведет переговоры между двумя сторонами. В данном случае — властью и народом, — поясняет позицию жителей Сергей Смирнов. — Поэтому мы будем обжаловать решение сельского Совета депутатов в суде. Для этого уже собрали нужное количество подписей.

 
Теги: Минск
 
 
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К Сеницкому избирательному округу № 76 относятся четыре населенных пункта одноименного сельсовета. В конце августа жители этого агрогородка и трех деревень...
 
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