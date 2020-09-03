В Минске застрявшего в перилах ребенка помогли вытащить спасатели

Источник материала: Tut.by

В Минске маленький ребенок не смог самостоятельно вытащить ногу из металлических перил — ему помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-службе МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Утром в среду, 2 сентября, на улице Менделеева маленький мальчик, играя, просунул ногу между частями металлических перил. Освободиться сам малыш уже не смог, не сумела помочь и присматривавшая за ним бабушка.

Вызванные на место сотрудники МЧС с помощью специального инструмента вызволили ребенка, сам он не пострадал.