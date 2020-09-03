Гродненцу, который пришел на митинг в образе Лукашенко, дали 7 суток

Источник материала: Tut.by

На митинге в Гродно 30 августа был задержан 32-летний иллюстратор и карикатурист Андрей Янкович. Он пришел на шествие в образе Лукашенко и с плакатом «Прэзідэнт ненастаяшчы».



Фото: hrodna.life

Задержали мужчину в минувшее воскресенье около железнодорожного вокзала. По данным гродненских правозащитников, 31 августа Андрей Янкович получил 7 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии.

В Гродно ходят слухи о том, что на Янковича завели уголовное дело за оскорбление президента. Но TUT.BY пока не удалось найти официального подтверждения этому.

По информации гродненского портала hrodna.life, на задержание Янковича приезжали «два буса с ОМОНом», а в квартире, которую он снимает, провели обыск.