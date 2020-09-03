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Гродненцу, который пришел на митинг в образе Лукашенко, дали 7 суток
03.09.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На митинге в Гродно 30 августа был задержан 32-летний иллюстратор и карикатурист Андрей Янкович. Он пришел на шествие в образе Лукашенко и с плакатом «Прэзідэнт ненастаяшчы».
Задержали мужчину в минувшее воскресенье около железнодорожного вокзала. По
В Гродно ходят слухи о том, что на Янковича завели уголовное дело за оскорбление президента. Но TUT.BY пока не удалось найти официального подтверждения этому.
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Гродненский иллюстратор и карикатурист Андрей Янкович пришел на шествие в образе Лукашенко и с плакатом «Прэзідэнт ненастаяшчы».
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