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Гродненцу, который пришел на митинг в образе Лукашенко, дали 7 суток

03.09.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На митинге в Гродно 30 августа был задержан 32-летний иллюстратор и карикатурист Андрей Янкович. Он пришел на шествие в образе Лукашенко и с плакатом «Прэзідэнт ненастаяшчы».


Фото: hrodna.life

Задержали мужчину в минувшее воскресенье около железнодорожного вокзала. По данным гродненских правозащитников, 31 августа Андрей Янкович получил 7 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии.

В Гродно ходят слухи о том, что на Янковича завели уголовное дело за оскорбление президента. Но TUT.BY пока не удалось найти официального подтверждения этому.

По информации гродненского портала hrodna.life, на задержание Янковича приезжали «два буса с ОМОНом», а в квартире, которую он снимает, провели обыск.

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Теги: Гродно
 
 
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Гродненский иллюстратор и карикатурист Андрей Янкович пришел на шествие в образе Лукашенко и с плакатом «Прэзідэнт ненастаяшчы».
 
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