|
МВД: 2 августа в Беларуси задержали 24 человека
03.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера, 2 сентября, в Беларуси вновь прошли акции протеста. В МВД рассказали, сколько человек приняли в них участие и скольких их участников задержали. Статистику ведомство
По данным МВД, численность участников протестных акций составила по стране около тысячи человек. Несанкционированные массовые мероприятия прошли в четырех регионах страны на территории 8 населенных пунктов.
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 24 человека, из них — три студента. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в местах содержания задержанных находятся 16 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным МВД, численность участников протестных акций составила по стране около тысячи человек. Несанкционированные массовые мероприятия прошли в четырех...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)