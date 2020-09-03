МВД: 2 августа в Беларуси задержали 24 человека

Источник материала: Tut.by

Вчера, 2 сентября, в Беларуси вновь прошли акции протеста. В МВД рассказали, сколько человек приняли в них участие и скольких их участников задержали. Статистику ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По данным МВД, численность участников протестных акций составила по стране около тысячи человек. Несанкционированные массовые мероприятия прошли в четырех регионах страны на территории 8 населенных пунктов.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 24 человека, из них — три студента. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в местах содержания задержанных находятся 16 человек.