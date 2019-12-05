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Бернд Штанге: «Концепция брестского «Динамо» направлена на то, чтобы показать, что есть такой клуб. Но это не концепция, которая поможет добиться успеха в ЛЧ»

06.12.2019 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге поделился мнением о развитии брестского «Динамо».

– В нынешнем сезоне у нас сменился чемпион. Как вы отреагировали на это?

– Я всегда старался быть нейтральным. Не болел ни за БАТЭ, ни за «Динамо», ни за «Шахтер». Но перед каждым сезоном мне говорили, что борисовчане точно должны стать чемпионами. А Брест изменил ситуацию. Все потому, что в клубе есть стратегия, там знали, как взять золото турнира.

Вот только нынешняя концепция развития «Динамо» больше направлена на то, чтобы показать, что есть такой клуб, что есть успех. Александр Зайцев молодец. Но это не та концепция, которая поможет добиться успеха в Лиге чемпионов. Ее нужно как-то менять. Например, «Динамо» нужны хорошие крайние защитники, быстрые молодые игроки. Пока же могу сказать, что команде будет очень тяжело. Тем не менее желаю удачи брестчанам, – сказал Штанге.

«Теперь понимаю, почему сборная на 87-м месте в рейтинге». Штанге приехал в Беларусь, посмотрел пару топ-матчей – и вот его впечатления

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Теги: Брест
 
 
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