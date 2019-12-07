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«Реал» первым выиграл 1700 матчей в Ла Лиге. У «Барселоны» 1645 побед

08.12.2019 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Реал» обыграл «Эспаньол» (2:0) в 16-м туре Ла Лиги.

Мадридский клуб первым в истории чемпионата Испании достиг отметки в 1700 побед.

У «Барселоны» 1645 побед, «Атлетико» выиграл 1292 игры, «Атлетик» – 1239, а «Валенсия» – 1230. 

Первый матч «Реал» выиграл 10 февраля 1929 года – против Европы (5:0).

 
 
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«Реал» обыграл «Эспаньол» (2:0) в 16-м туре Ла Лиги.
 
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