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Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси определился с заявкой на МЧМ в Минске

08.12.2019 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня днем «молодежка» провела очередную тренировку, после которой был определен финальный состав нашей команды на предстоящий МЧМ в дивизионе IA, матчи которого пройдут с 9 по 15 декабря в Минске.

Под последний отсев попали пять хоккеистов: вратарь Ростислав Зиновенко (2001, Беларусь U20), защитник Владимир Ерменков (2000, Беларусь U20), а также нападающие Виктор Масилевич (2000, «Су Сити», USHL), Нассер Субхи (2001, «Гомель») и Александр Пальчик (2002, Беларусь U20).

Таким образом, в ростер «молодежки» на МЧМ-2020 попали два голкипера, 8 защитников и 12 нападающих.

Состав молодежной (U20) сборной Беларуси на чемпионат мира в Минске:

Вратари: Никита Толопило (2000, «Динамо» Мн, КХЛ), Алексей Колосов (2002, Беларусь U20);

Защитники: Владислав Колячонок (2001, «Флинт», OHL), Илья Соловьев (2000, «Сагино», OHL), Павел Денисов (2001, «Динамо» Мн, КХЛ), Вадим Щечин (2000, «Юность»), Владислав Барковский (2001), Дмитрий Козорез (2001), Александр Шкрабов (2000), Алексей Котеловский (2000, все – Беларусь U20);

Нападающие: Алексей Протас, Илья Усов (оба – 2001, «Принс-Альберт», WHL), Владимир Алистров (2001, «Эдмонтон», WHL), Евгений Оксентюк (2001, «Флинт», OHL), Валентин Демченко (2002, «Бе Комо», QMJHL), Виталий Пинчук (2002, «Кингстон», OHL), Андрей Павленко (2000, «Динамо» Мн, КХЛ), Павел Ажгирей (2000, «Неман»), Никита Пышкайло (2000, «Динамо-Молодечно»), Егор Буяльский (2001), Илья Крылович (2000), Олег Качеловский (2001, все – Беларусь U20).

Главный тренер – Дмитрий Дудик. Ассистенты – Александр Цыплаков, Дмитрий Мелешко, Алексей Щебланов.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня днем «молодежка» провела очередную тренировку, после которой был определен финальный состав нашей команды на предстоящий МЧМ в дивизионе IA, матчи...
 
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