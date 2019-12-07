«Рух» впервые вышел в высшую лигу

Источник материала: Tribuna.com

Состоялись переходные матчи чемпионата Беларуси. В первой игре брестский «Рух» обыграл «Дняпро» (2:1), а в ответной игре в серии уступил 2:1, но оказался сильнее в серии пенальти.

В следующем сезоне «Рух» сыграет в высшей лиге. «Дняпро» выступит в первой лиге.

Отметим, что клуб из Могилева второй сезон подряд вылетает из высшей лиги. В прошлом сезоне «Днепр» должен был покинуть элитный дивизион, однако после объединения с «Лучом» клуб был реорганизован и остался в высшей лиге.