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«Рух» впервые вышел в высшую лигу

08.12.2019 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Состоялись переходные матчи чемпионата Беларуси. В первой игре брестский «Рух» обыграл «Дняпро» (2:1), а в ответной игре в серии уступил 2:1, но оказался сильнее в серии пенальти.

В следующем сезоне «Рух» сыграет в высшей лиге. «Дняпро» выступит в первой лиге.

Отметим, что клуб из Могилева второй сезон подряд вылетает из высшей лиги. В прошлом сезоне «Днепр» должен был покинуть элитный дивизион, однако после объединения с «Лучом» клуб был реорганизован и остался в высшей лиге.

 
Теги: Могилев
 
 
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Состоялись переходные матчи чемпионата Беларуси.
 
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