Крэйг Вудкрофт: «Догонять ЦСКА в счете невероятно сложно любому коллективу, в том числе и нашему»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от ЦСКА (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю Игоря с победой. Что касается матча, то первый период мы начали хорошо, играли здорово. Было видно, что мы хотим обыграть такую команду, как ЦСКА. Конечно, мы прекрасно знали, что это очень мастеровитый и быстрый оппонент. Наш план на игру – разбить матч на три отрезка и концентрироваться на каждом из них. Попытались сделать в первом перерыве, говорили с командой, что нам необходимо выиграть во втором периоде.

Мы хотели, чтобы вся пятерка оказывала давление на оппонента, но, к сожалению, у нас это не получалось. ЦСКА – это такая команда, которая очень быстро наказывает. В первом периоде мы сделали всего лишь две небольших ошибки, которые превратились в пропущенные шайбы. Во второй половине второго периода мы смогли перестроиться, адаптироваться к игре и где-то заставляли ЦСКА обороняться.

В третьем периоды мы тоже играли неплохо, но, к сожалению, уже было тяжело. Догонять ЦСКА в счете невероятно сложно любому коллективу, в том числе и нашему. Хочу отметить игру армейцев: это очень дисциплинированная команда, которая играет четко по ее структуре и реагирует на все замечания тренерского штаба. Это отличная модель для нас. ЦСКА может служить примером для всех команд, которые хотят расти, развиваться, играть в этой лиге и показывать результат.

– С чем связана замена Энрота?

– Мы пропустили две быстрых шайбы во втором периоде. Мне показалось, что Йонас недостаточно комфортно чувствовал себя на последнем рубеже. Поэтому решили поменять голкипера.

– В чем команда стала лучше по сравнению с началом сезона?

– По сравнению с тем, какими мы были летом, хоккеисты приобрели больше физической мощи. Это помогает им играть по той системе, которую мы предлагаем. Каждый вечер мы обязаны работать больше, чем оппонент, и переигрывать его. Временами команда показывает, что они действительно понимают, какую структуру мы хотим видеть, и откликаются на изменения, которые мы делаем перед тем или иным оппонентом. У молодых игроков, как и у хоккеистов среднего уровня, поднялся уровень хоккейного IQ. Они лучше понимают игру, предугадывают, что будет происходить на льду.

За счет этого быстрее распоряжаются шайбой и чувствуют себя увереннее. Да, у нас достаточно ошибок, но это потому, что у нас по-прежнему молодая команда. Молодые ребята получают много времени, в том числе в ключевых моментах игры. Здесь ошибки неизбежны, поэтому нам стоит относиться к этому с терпением. Процесс обучения идет, хотя мы играем в КХЛ – лиге, где нужно каждый день набирать очки и показывать уровень прямо сейчас. Не всегда это получается, особенно, когда идет процесс обучения. Резюмируя, могу сказать так: мы стали лучше во всех компонентах игры, просто некоторые компоненты видны невооруженным взглядом, а другие – нет. Кроме того, мы получили много опыта. Например, сегодня в матче с ЦСКА было достаточно хороших позитивных вещей, но нас наказали за несколько ошибок.

– Команда пропустила 2 гола за 67 секунд. Что делать для того, чтобы избежать этого в дальнейшем?

– Когда тебе забрасывают, ты должен быть максимально сконцентрирован и хотеть быстрее огрызнуться в ответ. Смена сразу после того, как нам забрасывают или мы забрасываем, очень важна. Ты должен не потерять расстрой, расслабиться или опустить руки. Нет, ты должен быть максимально сфокусирован на игре и гореть желанием играть дальше. Иногда у нас этого не происходит, но мы разговариваем с командой, просим реагировать на подобные моменты правильно. Мы хотим, чтобы команда всегда была настроена на атаку. И чтобы всегда, когда соперник нас «уколет», мы могли ответить достойно. К сожалению, мы пока учимся, получаем опыт. Нужно постараться побыстрее научиться на подобных ошибках, чтобы мы не предоставляли сопернику такие возможности.

– Команде не хватило полгода, чтобы понять систему, которую вы прививаете?

– Если я у вас спрошу, сколько будет 2+2, вы ответите, что 4. Если я завтра снова задам этот же вопрос, вы вновь ответите 4. И если я послезавтра снова спрошу, вы опять должны ответить 4. Вот на что я хотел обратить внимание.

Например, ЦСКА – это команда, которая работает чётко по структуре и каждый день делает одно и то же. Здесь нет ничего сложного, просто игроки знают, как это делать – и делают. Они показывают хорошую дисциплину и выполняют требования тренерского штаба каждый день. На это я и хотел обратить внимание. Нам нужно работать над постоянством, мы должны играть по своей структуре и выполнять установку тренерского штаба каждый вечер. Можно взять одну игру, посмотреть и сказать: «Мы всю игру отыграли по установке тренерского штаба». Но бывают матчи, когда этого не происходит – отдельные отрезки просто выпадают, и команда играет не по установке. В целом, мы понимаем и знаем, что надо делать, но этот уровень постоянства пока не такой высокий, как хотелось бы, – сказал Вудкрофт.