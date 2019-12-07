Крэйг Вудкрофт: «Нет отчаялся ли я проигрывать? Нет. Почему я должен отчаяться? Я все так же ненавижу проигрывать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения от ЦСКА (2:5) рассказал о том, как на нем сказываются поражения.

«Динамо» сегодня проиграло 6-й матч подряд.

– Вы не отчаялись проигрывать?

– Нет. Почему я должен отчаяться? Я все так же ненавижу проигрывать, но отчаяние – это не то, что нам может помочь. Есть только один способ выйти из этого положения: работать и работать. Весь тренерский штаб помогает команде учиться, получать больше опыта от каждого матча, чтобы они быстрее росли. Наша цель – сократить число ошибок до минимума, чтобы ребята смогли адаптироваться на 100% к лиге и показывать этот уровень каждый день от матча к матчу. Нам нужно работать, улучшать игру и набираться опыта как можно быстрее.

– Вы видите прогресс, команда развивается. Когда это превратится в результаты? Сможет ли это произойти уже в этом сезоне?

– Да, я вижу прогресс во всех аспектах игры. Например, мы провели матч, у нас хорошо прошла игра в зоне атаки. Мы сыграли, обсудили, что нужно поработать над защитой. Работаем над ней, выходим на следующий матч – и внезапно появляются проблемы в атаке. Это как раз то, над чем нам надо работать: сделать так, чтобы все кусочки мозаики собирались воедино. Мы работаем над разными аспектами игры, набираемся опыта, но в матчах получается так, что какой-то аспект стал лучше, а где-то появляется неожиданный провал. Это то, над чем мы хотим работать. Молодые ребята должны получать опыт и становиться только лучше, не допуская подобные провалы.

– Но когда это превратится в результаты?

– Посмотрите, сколько игроков мы задействовали в этом сезоне. На то много причин, например, травмы ключевых хоккеистов. Из-за этого другим игрокам пришлось проводить очень много времени на льду, выполняя непривычные задачи. Возможно, они были не совсем готовы к этой роли. Добавьте к этому ребят, которые проводят первый сезон в КХЛ. Развитие – это процесс, здесь нельзя просто щелкнуть пальцами и все вдруг станут играть на уровне лиги. Даже те ребята, которые еще вчера об игре в КХЛ только мечтали. Иногда мы выходим на лед, все получается, все молодцы. А иногда получается так, что ребята как будто впервые видят тактически схемы. Такое происходит даже во время матчей: 30 минут мы действуем четко по структуре, а остальное время куда-то проваливается. Это то, что сопровождает молодую команду, набирающуюся опыта. Конечно, мы хотим, чтобы подобных провалов не происходило. Каждый день мы работаем над развитием игроков, чтобы они могли каждый день играть на одном и том же уровне. Но, к сожалению, пока недостаточно опыта у хоккеистов, чтобы они могли каждый вечер выполнять указания тренерского штаба. Этот процесс непредсказуем. Здесь не бывает каких-то временных рамок. Мы работаем над этим процессом каждый день, но нет такого, чтобы я мог назвать точную дату, – сказал Вудкрофт.