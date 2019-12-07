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Мужская сборная Беларуси выиграла бронзу ЧЕ в комбинированной эстафете 4х50 м
08.12.2019 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мужская сборная Беларуси выиграла бронзовые награды в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате Европы по плаванию на «короткой воде».
Чемпионат Европы на «короткой воде»
Мужчины
Комбинированная эстафета 4x50
1. Россия – 1.30,63.
2. Венгрия – 1.32,10.
3. Беларусь (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин, Артем Мачекин) – 1.32,17
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Мужская сборная Беларуси выиграла бронзовые награды в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате Европы по плаванию на «короткой воде».
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