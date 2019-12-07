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Мужская сборная Беларуси выиграла бронзу ЧЕ в комбинированной эстафете 4х50 м

08.12.2019 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Мужская сборная Беларуси выиграла бронзовые награды в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате Европы по плаванию на «короткой воде».

Чемпионат Европы на «короткой воде»

Мужчины

Комбинированная эстафета 4x50

1. Россия – 1.30,63.

2. Венгрия – 1.32,10.

3. Беларусь (Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин, Артем Мачекин) – 1.32,17

 
 
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Мужская сборная Беларуси выиграла бронзовые награды в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате Европы по плаванию на «короткой воде».
 
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