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Минспорта: «В Беларуси не изучается возможность выступления российских спортсменов за белорусские национальные команды»
09.12.2019 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию и
Ранее некоторые российские спортсмены и журналисты высказали идею о возможном участии россиян за Беларусь, Казахстан или другие страны.
Tribuna.com обратилась за комментарием в Министерство спорта и туризма. На вопрос «Не изучают ли на юридическом уровне привлечение российских спортсменов в белорусские национальные команды в случае отстранения России от Олимпиады-2020?» пресс-секретарь ведомства Владимир Нестрович ответил лаконично: «Нет». От дальнейших комментариев в министерстве отказались.
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Минспорта: «В Беларуси не изучается возможность выступления российских спортсменов за белорусские национальные команды»
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая...
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