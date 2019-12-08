Минспорта: «В Беларуси не изучается возможность выступления российских спортсменов за белорусские национальные команды»

Источник материала: Tribuna.com

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Ранее некоторые российские спортсмены и журналисты высказали идею о возможном участии россиян за Беларусь, Казахстан или другие страны.

Tribuna.com обратилась за комментарием в Министерство спорта и туризма. На вопрос «Не изучают ли на юридическом уровне привлечение российских спортсменов в белорусские национальные команды в случае отстранения России от Олимпиады-2020?» пресс-секретарь ведомства Владимир Нестрович ответил лаконично: «Нет». От дальнейших комментариев в министерстве отказались.

В России придумали, как обойти санкции WADA: поехать на Олимпиаду от Беларуси. А что об этом думают белорусские тренеры?