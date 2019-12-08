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❌ ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

09.12.2019 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, сообщает Inside The Games.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса РУСАДА. Сообщается, что решение принято единогласно.

Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить агентство статуса, отстранить Россию от международных стартов на 4 года, а также лишить страну права проведения крупных спортивных турниров. Все рекомендации были приняты.

Причиной стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

 

 
 
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая...
 
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