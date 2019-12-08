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Личка о словах Зайцева про «Рух» и брестское «Динамо»: «Это все равно, если бы я говорил, что мне больше хочется руководить минским «Динамо»

09.12.2019 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слова Александра Зайцева об его отношении к «Руху» и брестскому «Динамо». 

Александр Зайцев: «Между «Рухом» и брестским «Динамо» я уже выбрал – «Рух»

– Марцел, как вы отреагировали на слова Зайцева о том, что его любовь – это «Рух», а не «Динамо»?

– Не знаю… Когда ты работаешь в «Динамо», все делаешь для команды, для клуба, а потом слышишь такие слова… Это все равно, если бы я, будучи тренером «Динамо-Брест», говорил, что мне неинтересно работать здесь, мне больше хочется руководить минским «Динамо».

Что можно думать после таких высказываний Зайцева? Но он имеет право говорить то, что хочет, что думает. Он сказал правду. Сейчас «Рух» вышел в высшую лигу. Посмотрим, что получится в дальнейшем. Увидим, какие планы у Зайцева на следующий год, – сказал Личка.

«Во Франции, Германии, Англии такой шаг вообще немыслим. Как может уйти тренер, взявший чемпионство?» Личка прощается с Брестом

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Теги: Брест
 
 
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Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слова Александра Зайцева об его отношении к «Руху» и брестскому «Динамо».
 
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