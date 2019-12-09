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Вратарь «Милана» (U-15) Булавкин: «Горжусь своей страной. Очень хочу сыграть за сборную Беларуси»

10.12.2019 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

14-летний белорусский вратарь Артур Булавкин, занимающийся в структуре итальянского «Милана», рассказал о том, что мечтает выступать за белорусскую сборную.

– Я белорус. И горжусь своей страной. Очень хочу сыграть за сборную. Но в будущем хочу выступать и в итальянском клубе.

 – Не смущает, что наша сборная еще никогда не играла на топ-турнирах?

 – В моем понимании она может туда попасть. Но команда возрастная. А, как мне кажется, надо давать больше возможностей молодым. Они быстрее, у них есть желание.

– В последнее время молодых в сборной стало больше.

– Отлично. Это очень хорошо. Нужно работать, работать и работать. Мы знаем, что у команды есть шанс попасть уже на чемпионат Европы-2020. Наблюдаем и за сборной, и за чемпионатом. Когда приезжаю в Беларуси, хожу на матчи БАТЭ, «Энергетика», – сказал Булавкин.

 
 
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14-летний белорусский вратарь Артур Булавкин, занимающийся в структуре итальянского «Милана», рассказал о том, что мечтает выступать за белорусскую сборную.
 
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