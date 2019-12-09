Мартынович делит 506-е место в Европе по оценкам InStat, Стасевич – 860-е, Милевский – 4889-е

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Александр Мартынович является лучшим белорусом по рейтингу InStat и делит 506-е место (293 очка) среди футболистов из всех европейских чемпионатов. Отметим, что в рейтинге учитываются лишь оценки за матчи чемпионата. Мартынович делит восьмое место среди центральных защитников РПЛ.

Лучшим в чемпионате Беларуси по оценкам InStat стал хавбек БАТЭ Игорь Стасевич (284). Он делит 860-е место в Европе. В тройке чемпионата 2019 года также находятся Александр Нойок (267) и Захар Волков (266).

поделился 20-е место в чемпионате (245) и 4889-е в Европе. Александр Глеб занял 171-ю (216) строчку в чемпионате.

Возглавляет же список (401), Хаким Зиеш из «Аякса» располагается на втором месте (377), замыкает тройку Килиан Мбаппе (366).