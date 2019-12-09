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Мартынович делит 506-е место в Европе по оценкам InStat, Стасевич – 860-е, Милевский – 4889-е
10.12.2019 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник
Лучшим в чемпионате Беларуси по оценкам InStat стал хавбек БАТЭ Игорь Стасевич (284). Он делит 860-е место в Европе. В тройке чемпионата 2019 года также находятся Александр Нойок (267) и Захар Волков (266).
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