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Первый инклюзивный матч по мини-футболу

10.12.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

По инициативе Борисовского районного Совета депутатов совместно учащимися ГУО «Средняя школа № 25» и воспитанниками отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «ТЦСОН Борисовского района» провели I инклюзивный матч по мини-футболу.

Начало матчу положил забавный танец снеговиков, который зарядил энергией и игроков, и болельщиков.

Открывая спортивный праздник, председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Навицкий поблагодарил всех за поддержку идеи футбольного матча: «Пусть сегодня спортивный дух поможет побороть недуг, возможность быть в одной команде поддержит ослабшего, а мудрость приведет к победе всех игроков. Мы не рядом – мы вместе!»

У спортсменов была возможность попробовать себя в качестве и вратаря, и полевых игроков, ведь составы команд сменялись каждые 15 минут.

Накал страстей был так высок, что болельщики не успевали следить за сменой и счета, и амуниции: то впереди «зеленые», то «оранжевые»… Радоваться за конкретную команду не получалось, а потому болельщики поддерживали всех и радовались всем забитым голам. А получая дипломы и особую символику матча, игроки и болельщики были едины.

Уверены, что второй инклюзивный матч соберет в 2020 году еще больше желающих!

 
 
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