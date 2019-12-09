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Леонид Кучук: «Не могу сказать, что будет в моей карьере дальше. Никто этого не знает»

10.12.2019 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал свою отставку.

«Срок моего контракта с «Рухом» вскоре заканчивается. Пришло время «Руха» двигаться дальше, решили разойтись по обоюдному согласию сторон. Очень благодарен президенту клуба Григорию Козловскому за то, что дал возможность поработать в «Рухе», проверить себя.

Нами пройден очень долгий путь от команды-середняка – к команде, которая сейчас в лидерах первой лиги. В большей степени это заслуга именно президента. Своей любовью к футболу и человеческим качествам Григорий Петрович бесспорно заслуживает уважения.

Он живет футболом, самостоятельно строит клуб, создает футбольную академию. На такое способен только сильный человек.

О футболистах скажу так: низкий поклон им и уважение. Не всегда такое случается, чтобы игроки так верили в тренерский штаб, своего президента, были верны идеям клуба. Не всегда у нас все удавалось, но мы все вместе были единым целым, и это приятно. В каждом матче мы играли на победу.

Какая судьба тренерского штаба? Не могу говорить за всех, ведь здесь надо учитывать отдельно взятого человека. Хочу их поблагодарить, ведь все это время мы были единым целым и двигались в правильном направлении. У друг друга мы многому научились.

Что касается меня, не могу сказать, что будет дальше. Никто этого не знает. Тренерская судьба – вещь непредсказуемая. Готовыми надо быть к любой ситуации.

За долгий период своей тренерской карьеры я убедился в том, что у тебя должно быть наготове чемодан, в который в любой момент ты должен сложить свои вещи и уехать. Сейчас планирую посетить родных, отпраздновать Новый год, а как дальше сложится – поживем-увидим», – сказал Кучук.

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Бывший тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал свою отставку.
 
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