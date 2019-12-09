Виталий Жуковский: «Хотим зарабатывать на трансферах. У нас есть серьезные активы – Стивен и Янсане»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский рассказал о зарплатах белорусских футболистов.

О зарплатах

Назовешь максимальную зарплату. Потом любой футболист, которого пригласишь, будет претендовать на эту зарплату. Зачем говорить? Это как играть с другими соперниками с открытыми картами.

О трансферах

Хотим зарабатывать на трансферах. У нас есть серьезные активы – Стивен и Янсане. В следующем году у нас будет много недорогих молодых футболистов. Потому что любому белорусскому футболисту, который что-то из себя представляет, зарплату меньше тысячи долларов не предложишь. А Стивен приехал и играл за 400 долларов.