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Виталий Жуковский: «Хотим зарабатывать на трансферах. У нас есть серьезные активы – Стивен и Янсане»
10.12.2019 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
О зарплатах
Назовешь максимальную зарплату. Потом любой футболист, которого пригласишь, будет претендовать на эту зарплату. Зачем говорить? Это как играть с другими соперниками с открытыми картами.
О трансферах
Хотим зарабатывать на трансферах. У нас есть серьезные активы – Стивен и Янсане. В следующем году у нас будет много недорогих молодых футболистов. Потому что любому белорусскому футболисту, который что-то из себя представляет, зарплату меньше тысячи долларов не предложишь. А Стивен приехал и играл за 400 долларов.
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