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Виталий Жуковский: «Хотим зарабатывать на трансферах. У нас есть серьезные активы – Стивен и Янсане»

10.12.2019 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о зарплатах белорусских футболистов.

О зарплатах

Назовешь максимальную зарплату. Потом любой футболист, которого пригласишь, будет претендовать на эту зарплату. Зачем говорить? Это как играть с другими соперниками с открытыми картами.

О трансферах

Хотим зарабатывать на трансферах. У нас есть серьезные активы – Стивен и Янсане. В следующем году у нас будет много недорогих молодых футболистов. Потому что любому белорусскому футболисту, который что-то из себя представляет, зарплату меньше тысячи долларов не предложишь. А Стивен приехал и играл за 400 долларов.

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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о зарплатах белорусских футболистов.
 
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