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«Ислочь» хочет за трансфер Янсане 500 тысяч долларов

11.12.2019 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ислочь» хочет за трансфер нападающего Момо Янсане 500 тысяч долларов, сообщает корреспондент Tribuna.com. Недавно клуб выкупил трансферные права на футболиста.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» ведет переговоры по трансферу Янсане.

22-летний форвард из Гвинеи сыграл суммарно за «Ислочь» 32 матча и набрал 17 (13+4) результативных баллов по системе «гол+пас», став лучшим бомбардиром команды в чемпионате-2019 – 11 голов. 

Бага о трансферах: «Возможно, вернемся к кандидатуре Янсане. Но рассуждать сейчас о его нахождении в том или ином клубе я не готов»

Виталий Жуковский: «Хотим зарабатывать на трансферах. У нас есть серьезные активы – Стивен и Янсане»

 
 
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«Ислочь» хочет за трансфер нападающего Момо Янсане 500 тысяч долларов, сообщает корреспондент Tribuna.com.
 
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