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«Ислочь» хочет за трансфер Янсане 500 тысяч долларов
11.12.2019 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ислочь» хочет за трансфер нападающего Момо Янсане 500 тысяч долларов, сообщает корреспондент Tribuna.com. Недавно клуб
Ранее
22-летний форвард из Гвинеи сыграл суммарно за
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«Ислочь» хочет за трансфер нападающего Момо Янсане 500 тысяч долларов, сообщает корреспондент Tribuna.com.
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