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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Уотфорд», «Лестер» против «Норвича»

14.12.2019 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Уотфорд», «Лестер» сыграет с «Норвичем», «Челси» – с «Борнмутом». 

Завтра «Арсенал» примет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». «Тоттенхэм» сыграет с «Вулверхэмптоном» на выезде. 

Завершится тур в понедельник матчем между «Кристал Пэлас» и «Брайтоном». 

Чемпионат Англии

17-й тур

Ливерпуль – Уотфорд
Дата проведения
14 декабря, 15.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла
Дата проведения
14 декабря, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Борнмут
Дата проведения
14 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бернли – Ньюкасл
Дата проведения
14 декабря, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Норвич
Дата проведения
14 декабря, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Вест Хэм
Дата проведения
14 декабря, 20.30, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Тоттенхэм
Дата проведения
15 декабря, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Эвертон
Дата проведения
15 декабря, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Манчестер Сити
Дата проведения
15 декабря, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Брайтон
Дата проведения
16 декабря, 22.45, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Уотфорд», «Лестер» сыграет с «Норвичем», «Челси» – с «Борнмутом».
 
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