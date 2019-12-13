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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Уотфорд», «Лестер» против «Норвича»
14.12.2019 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Уотфорд», «Лестер» сыграет с «Норвичем», «Челси» – с «Борнмутом».
Завтра «Арсенал» примет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». «Тоттенхэм» сыграет с «Вулверхэмптоном» на выезде.
Завершится тур в понедельник матчем между «Кристал Пэлас» и «Брайтоном».
Чемпионат Англии
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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