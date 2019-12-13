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Игорь Шлойдо: «Как Мингорисполком решит, так «Минск» и поступит. В первую – в первую. Не играть вообще – не будем играть»
14.12.2019 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель правления «Минска»
– Исходя из названия нашего клуба, следует, что мы – государственное учреждение, мы подчиняемся Мингорисполкому. И он вправе решать судьбу своих клубов. Если сегодня горисполкому принадлежит «Минск» и
Естественно, у нас есть свое мнение. «Минск» занял девятое место в честной борьбе, ничего не нарушая. Наш клуб – один из немногих в Беларуси, который за последние годы очень многое дал нашему футбол, поставляет игроков в ведущие команды страны. И в БАТЭ есть наши воспитанники, и в брестском «Динамо», и в минском. В последнее время играют футболисты «Минска» за национальную сборную Беларуси. В этом году выступили Бахар и Шевченко. Уверен, и федерация не хочет терять клуб, который в последнее время регулярно поставляет талантливых футболистов.
В любом случае, касаемо заявления главы
– Согласно регламенту, в данной ситуации «Минск» не в выигрышном положении.
– Да, исходя из регламента. Но во всех вопросах жизнедеятельности мы подчиняемся Минскому городскому исполнительному комитету. Он наш хозяин, он нас содержит. Как примут там решение, так «Минск» и поступит. В первую – в первую. Не играть вообще – не будем играть. Останемся в высшей лиге – будем выступать в высшей, – сказал Шлойдо.
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