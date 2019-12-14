Кубок мира. Эстафета. Смольский, Бочарников, Елетнов и Лобастов побегут за Беларусь

Источник материала:
Tribuna.com
15 декабря в австрийском Хохфильцене на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета. За Беларусь побегут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов.
- Дата проведения
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15 декабря, 16.15
Беларусь (№14): Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов.
Норвегия (№1): Йоханнес Дале, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.
Франция (№2): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Фабьен Клод.
Россия (№4): Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.
Швеция (№5): Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.
Украина (№6): Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.
Германия (№8): Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
Австрия (№12): Давид Коматц, Феликс Лейтнер.
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15 декабря в австрийском Хохфильцене на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета.