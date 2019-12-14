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Кубок мира. Эстафета. Смольский, Бочарников, Елетнов и Лобастов побегут за Беларусь

15.12.2019 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

15 декабря в австрийском Хохфильцене на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета. За Беларусь побегут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов.

Дата проведения
15 декабря, 16.15
Онлайн гонки

Хохфильцен, Австрия. Эстафета

Беларусь (№14): Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов.

Норвегия (№1): Йоханнес Дале, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Франция (№2): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Фабьен Клод.

Россия (№4): Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

Швеция (№5): Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Украина (№6): Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.

Германия (№8): Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Австрия (№12): Давид Коматц, Феликс Лейтнер.

 
 
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15 декабря в австрийском Хохфильцене на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета.
 
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