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Юношеская команда «Герты» ушла с поля из-за расизма, выигрывая 2:0 в матче
15.12.2019 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Юношеская команда «Герты» (U16) ушла с поля во время субботнего матча против «Ауэрбаха».
Решение приняли после того, как несколько игроков подверглись расизму со стороны соперников.
Игроки и тренерский штаб «Герты» U16 отказались продолжать игру на 68-й минуте из-за многочисленных инцидентов расизма. Команда вела со счетом 2:0.
«Существуют ситуации, в которых футбол отходит на второй план для нас. Мы несем ответственность перед собой, игроками и обществом. Мы очень серьезно относимся к этой ответственности, поэтому решение не продолжать матч было единственно правильным.
Возможно, эта мера станет тревожным звонком для всех нас – игроков, клубов, федераций и болельщиков – чтобы раз и навсегда решить эту проблему. В такой ситуации для нас важнее ценности, чем победа или поражение на поле», – сказал член исполнительного совета «Герты» Пол Койтер.
«Ауэрбах», полупрофессиональный клуб, чья старшая команда играет в четвертом дивизионе Германии, пока не прокомментировал инцидент.
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Юношеская команда «Герты» (U16) ушла с поля во время субботнего матча против «Ауэрбаха».
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