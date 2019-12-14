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Юношеская команда «Герты» ушла с поля из-за расизма, выигрывая 2:0 в матче

15.12.2019 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Юношеская команда «Герты» (U16) ушла с поля во время субботнего матча против «Ауэрбаха».

Решение приняли после того, как несколько игроков подверглись расизму со стороны соперников.

Игроки и тренерский штаб «Герты» U16 отказались продолжать игру на 68-й минуте из-за многочисленных инцидентов расизма. Команда вела со счетом 2:0.  

«Существуют ситуации, в которых футбол отходит на второй план для нас. Мы несем ответственность перед собой, игроками и обществом. Мы очень серьезно относимся к этой ответственности, поэтому решение не продолжать матч было единственно правильным.

Возможно, эта мера станет тревожным звонком для всех нас – игроков, клубов, федераций и болельщиков – чтобы раз и навсегда решить эту проблему. В такой ситуации для нас важнее ценности, чем победа или поражение на поле», – сказал член исполнительного совета «Герты» Пол Койтер.

«Ауэрбах», полупрофессиональный клуб, чья старшая команда играет в четвертом дивизионе Германии, пока не прокомментировал инцидент.

 
 
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Юношеская команда «Герты» (U16) ушла с поля во время субботнего матча против «Ауэрбаха».
 
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