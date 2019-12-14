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Китайский телеканал отменил трансляцию матча «Арсенал» – «Ман Сити». Озил ранее осудил притеснения уйгуров в Китае
15.12.2019 13:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Китайский телеканал CCTV не покажет прямую трансляцию матча 17-го тура АПЛ
Государственная компания CCTV является основным телевещателем на территории материкового Китая. Вместо матча «Арсенала» канал в записи покажет игру между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном».
Bloomberg допускает, что клуб таким образом сталкивается с последствиями в связи с критическими высказываниями полузащитника
«Арсенал» позднее выступил с заявлением, в котором отметил, что слова Озила про уйгуров – его личное мнение.
Уйгуры – коренной народ Восточного Туркестана, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).
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Китайский телеканал отменил трансляцию матча «Арсенал» – «Ман Сити». Озил ранее осудил притеснения уйгуров в Китае
Китайский телеканал CCTV не покажет прямую трансляцию матча 17-го тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити».
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