Китайский телеканал отменил трансляцию матча «Арсенал» – «Ман Сити». Озил ранее осудил притеснения уйгуров в Китае

Источник материала: Tribuna.com

Китайский телеканал CCTV не покажет прямую трансляцию матча 17-го тура АПЛ – «Манчестер Сити».

Государственная компания CCTV является основным телевещателем на территории материкового Китая. Вместо матча «Арсенала» канал в записи покажет игру между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном».

Bloomberg допускает, что клуб таким образом сталкивается с последствиями в связи с критическими высказываниями полузащитника , который в твиттере обвинил Китай в гонениях на уйгуров, проживающих в стране.

«Арсенал» позднее выступил с заявлением, в котором отметил, что слова Озила про уйгуров – его личное мнение.

Уйгуры – коренной народ Восточного Туркестана, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).

Озил осудил притеснения уйгуров в Китае. «Арсенал» отстранился – кажется, из-за бизнес-интересов

Катастрофа НБА в Китае (минус $4 млрд) из-за одного твита. Над лигой смеется даже «Южный Парк»