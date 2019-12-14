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Роналду забил в 4-м матче подряд за «Ювентус». Он отстает на 8 голов от Иммобиле в Серии А

15.12.2019 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» принимает «Удинезе» (3:0, перерыв) в 16-м туре чемпионата Италии.

Дублем в игре отметился форвард Криштиану Роналду. 34-летний португалец забил в 4-м матче подряд.

Ранее Роналду поражал ворота «Сассуоло» (2:2) и «Лацио» (3:1) в Серии А, а также «Байера» (2:0) в Лиге чемпионов.

Португалец, забив 9 мячей, вошел в топ-4 лучших бомбардиров Серии А в сезоне. До Чиро Иммобиле, лидера в списке бомбардиров, остается 8 голов.

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«Ювентус» принимает «Удинезе» (3:0, перерыв) в 16-м туре чемпионата Италии.
 
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