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Роналду забил в 4-м матче подряд за «Ювентус». Он отстает на 8 голов от Иммобиле в Серии А
15.12.2019 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Дублем в игре отметился форвард
Ранее Роналду поражал ворота «Сассуоло» (2:2) и «Лацио» (3:1) в Серии А, а также «Байера» (2:0) в Лиге чемпионов.
Португалец, забив 9 мячей, вошел в топ-4 лучших бомбардиров Серии А в сезоне. До Чиро Иммобиле, лидера в списке бомбардиров, остается 8 голов.
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«Ювентус» принимает «Удинезе» (3:0, перерыв) в 16-м туре чемпионата Италии.
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