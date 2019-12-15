Источник материала: Tribuna.com

Сегодня известному белорусскому баскетбольному тренеру Анатолию Буяльскому исполнилось 60 лет.

Тренировал минские СДЮШОР «Горизонт» (1979-1994) и «Горизонт» (1994-1999), литовскую «Жуведру» (1999-2000), польские клубы «Лончность» (2000-2003) и «Меблотап» (2003-2004), российские «Энже» (2004-2005) и «Динамо-Энергия» (2005-2007). Приводил «Горизонт» к победам в чемпионате Беларуси и Балтийской лиге. Вывел «Лончность» в польскую суперлигу. Был признан тренером года в Польше.

Главный тренер женской национальной сборной Беларуси (1994-1998, 2002-2011). В 2007 году впервые вывел сборную Беларуси в финальную часть чемпионата Европы и сразу привел ее к бронзовым наградам. В 2008 году команда под его руководством завоевала путевку на Олимпийские игры. В 2010 вышел со сборной в полуфинал чемпионата мира. Покинул команду в конце 2011 года по собственному желанию.

Редакция Tribuna.com поздравляет Анатолия Сергеевича с днем рождения.

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