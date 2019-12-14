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«Ман Сити» разгромил «Арсенал» (3:0). Отставание от «Ливерпуля» – 14 очков

15.12.2019 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в гостевом матче 17-го тура АПЛ (3:0).

«Горожане» по-прежнему идут третьими в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 очков, а от «Лестера», занимающего второе место – четыре очка.

«Канониры» с 22 очками расположились на 9-й позиции, отставая от идущего четвертым «Челси» на 7 очков.

«Ман Сити» разгромил «Арсенал» (3:0). Отставание от «Ливерпуля» – 14 очков

Арсенал – Манчестер Сити 0:3 (0:3, 0:0)
Дата проведения
15 декабря, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 2 де Брюйне, 0:2 – 15 Стерлинг, 0:3 – 40 де Брюйне.
АрсеналЛено, Папастатопулос, Колашинац (Сака, 40), Чемберс, Мэйтленд-Найлз, Озил (Смит-Роу, 59), Гендузи, Пепе, Торрейра (Уиллок, 81), Мартинелли, Обамеянг.
Манчестер СитиЭдерсон, Отаменди, Менди (Зинченко, 85), Уокер, Фернандиньо, Гюндоган (Марез, 70), Фоден (Бернарду Силва, 56), де Брюйне, Родри Эрнандес, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Предупреждения:
Фернандиньо (17), Родри Эрнандес (35), Гюндоган (61), Менди (62), Папастатопулос (72).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

 
 
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«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в гостевом матче 17-го тура АПЛ (3:0).
 
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