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Грецкий, Казьянин, Дюков и Стефанович командированы в фарм-клубы

16.12.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хоккеисты минского «Динамо» Вячеслав Грецкий, Илья Казьянин Роман Дюков и Михаил Стефанович командированы в фарм-клубы. Грецкий и Казьянин отправились в «Динамо-Молодечно», а Стефанович и Дюков – в «Юность». 

Грецкий в этом сезоне провел 10 игр в КХЛ, проводя в среднем 8:25 на льду. Казьянин сыграл в 3 матчах КХЛ и отличился заброшенной шайбой в ворота «Трактора». Нападающие смогут сыграть с гродненским «Неманом» 17 декабря.

Стефанович провел 10 игр в КХЛ, в которых набрал 2 очка (1+1), проводя в среднем 10:53 на льду. Дюков в текущем сезоне сыграл в 20 матчах КХЛ, набрав 3 очка (0+3). Оба хоккеиста смогут принять участие в матче «Юности» с солигорским «Шахтером», который состоится 17 декабря.

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Хоккеисты минского «Динамо» Вячеслав Грецкий, Илья Казьянин Роман Дюков и Михаил Стефанович командированы в фарм-клубы.
 
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