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Грецкий, Казьянин, Дюков и Стефанович командированы в фарм-клубы
16.12.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хоккеисты минского
Грецкий в этом сезоне провел 10 игр в
Стефанович провел 10 игр в КХЛ, в которых набрал 2 очка (1+1), проводя в среднем 10:53 на льду. Дюков в текущем сезоне сыграл в 20 матчах КХЛ, набрав 3 очка (0+3). Оба хоккеиста смогут принять участие в матче «Юности» с солигорским
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