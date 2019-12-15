Грецкий, Казьянин, Дюков и Стефанович командированы в фарм-клубы

Источник материала: Tribuna.com

Хоккеисты минского Вячеслав Грецкий, Илья Казьянин Роман Дюков и Михаил Стефанович командированы в фарм-клубы. Грецкий и Казьянин отправились в «Динамо-Молодечно», а Стефанович и Дюков – в «Юность».

Грецкий в этом сезоне провел 10 игр в , проводя в среднем 8:25 на льду. Казьянин сыграл в 3 матчах КХЛ и отличился заброшенной шайбой в ворота «Трактора». Нападающие смогут сыграть с гродненским 17 декабря.

Стефанович провел 10 игр в КХЛ, в которых набрал 2 очка (1+1), проводя в среднем 10:53 на льду. Дюков в текущем сезоне сыграл в 20 матчах КХЛ, набрав 3 очка (0+3). Оба хоккеиста смогут принять участие в матче «Юности» с солигорским , который состоится 17 декабря.