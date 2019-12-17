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НБА. «Индиана» – «Лейкерс», «Клипперс» сыграют с «Финиксом» и другие матчи

17.12.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. 

«Индиана» примет лидирующих в чемпионате «Лейкерс». «Клипперс» Ленарда и Джорджа сыграют с «Финиксом», в составе которого должен появиться отбывший дисквалификацию Деандре Эйтон.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Сакраменто 110:102 (26:21, 27:26, 27:32, 30:23)
Дата проведения
18 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Зеллер (17 + 9 подборов), Грэм (15 + 7 передач), Розир (11 + 6 передач), Бийомбо (10 + 12 подборов), Бриджес (4)  старт; Монк (23 + 10 подборов), Марв. Уильямс (16), Коди Мартин (7), Кидд-Гилкрист (7).
Сакраменто
Хилд (14), Барнс (14), Бьелица (12), Холмс (11), Джозеф (2)  старт; Фокс (19 + 8 передач), Бэгли (14 + 7 подборов), Богданович (10), Ариза (6).

Индиана – Лейкерс 105:102 (24:28, 26:24, 28:24, 27:26)
Дата проведения
18 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Сабонис (26 + 10 подборов), Тернер (16 + 7 подборов), Брогдон (14 + 6 передач), Уоррен (12), Лэмб (4)  старт; А. Холидэй (11), Макконнелл (10), Макдермотт (6), Дж. Холидэй (6 + 7 подборов).
Лейкерс
Джеймс (20 + 9 подборов + 9 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (10), Макги (10 + 8 подборов), Грин (6), Дадли (3)  старт; Ховард (20), Брэдли (13), Карузо (11), Рондо (7 + 7 передач), Дэниелс (2).

Нью-Йорк – Атланта 143:120 (41:27, 36:26, 32:31, 34:36)
Дата проведения
18 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Барретт (27), М-с Моррис (22), Рэндл (17 + 11 подборов), Ниликина (3), Гибсон (2)  старт; Робинсон (22 + 13 подборов), Нокс (17), Портис (11 + 7 подборов), Дотсон (9), Смит (8), Пэйтон (5 + 9 передач).
Атланта
Янг (42 + 8 передач), Хантер (19), Хертер (14), Паркер (10), Джонс (2)  старт; Картер (15), Реддиш (9), Лень (9), Крэбб (0), Бембри (0), Фернанду (0).

Новый Орлеан – Бруклин 78:82 (4 четверть)
Дата проведения
18 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью
Новый Орлеан
Холидэй (12), Ингрэм (10 + 9 подборов), Болл (5 + 7 подборов), Уильямс (3), Фэйворс (0).
Бруклин
Динуидди (17), Харрис (11), Аллен (4 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Темпл (3), Принс (0 + 9 подборов).

Юта – Орландо 58:47 (2 четверть)
Дата проведения
18 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Митчелл (13), Богданович (13), Гобер (10 + 12 подборов), Инглс (8), Конли (7), О'Нил (5), Дэвис (2), Мудиай (0), Грин (0).
Орландо
Фульц (10), Фурнье (9), Картер-Уильямс (6), Гордон (6), Айзек (5), Вучевич (5 + 7 подборов), Огастин (4), Бамба (2), Росс (0).

Клипперс – Финикс
Дата проведения
18 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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