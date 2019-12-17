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НБА. «Индиана» – «Лейкерс», «Клипперс» сыграют с «Финиксом» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Индиана» примет лидирующих в чемпионате «Лейкерс». «Клипперс» Ленарда и Джорджа сыграют с «Финиксом», в составе которого должен появиться отбывший дисквалификацию Деандре Эйтон.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
18 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
-
Зеллер (17 + 9 подборов),
Грэм (15 + 7 передач),
Розир (11 + 6 передач),
Бийомбо (10 + 12 подборов),
Бриджес (4) старт;
Монк (23 + 10 подборов),
Марв. Уильямс (16),
Коди Мартин (7),
Кидд-Гилкрист (7).
- Сакраменто
-
Хилд (14),
Барнс (14),
Бьелица (12),
Холмс (11),
Джозеф (2) старт;
Фокс (19 + 8 передач),
Бэгли (14 + 7 подборов),
Богданович (10),
Ариза (6).
- Дата проведения
-
18 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Сабонис (26 + 10 подборов),
Тернер (16 + 7 подборов),
Брогдон (14 + 6 передач),
Уоррен (12),
Лэмб (4) старт;
А. Холидэй (11),
Макконнелл (10),
Макдермотт (6),
Дж. Холидэй (6 + 7 подборов).
- Лейкерс
-
Джеймс (20 + 9 подборов + 9 передач + 5 потерь),
Колдуэлл-Поуп (10),
Макги (10 + 8 подборов),
Грин (6),
Дадли (3) старт;
Ховард (20),
Брэдли (13),
Карузо (11),
Рондо (7 + 7 передач),
Дэниелс (2).
- Дата проведения
-
18 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Барретт (27),
М-с Моррис (22),
Рэндл (17 + 11 подборов),
Ниликина (3),
Гибсон (2) старт;
Робинсон (22 + 13 подборов),
Нокс (17),
Портис (11 + 7 подборов),
Дотсон (9),
Смит (8),
Пэйтон (5 + 9 передач).
- Атланта
-
Янг (42 + 8 передач),
Хантер (19),
Хертер (14),
Паркер (10),
Джонс (2) старт;
Картер (15),
Реддиш (9),
Лень (9),
Крэбб (0),
Бембри (0),
Фернанду (0).
- Дата проведения
-
18 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Холидэй (12),
Ингрэм (10 + 9 подборов),
Болл (5 + 7 подборов),
Уильямс (3),
Фэйворс (0).
- Бруклин
-
Динуидди (17),
Харрис (11),
Аллен (4 + 9 подборов + 5 блок-шотов),
Темпл (3),
Принс (0 + 9 подборов).
- Дата проведения
-
18 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Митчелл (13),
Богданович (13),
Гобер (10 + 12 подборов),
Инглс (8),
Конли (7),
О'Нил (5),
Дэвис (2),
Мудиай (0),
Грин (0).
- Орландо
-
Фульц (10),
Фурнье (9),
Картер-Уильямс (6),
Гордон (6),
Айзек (5),
Вучевич (5 + 7 подборов),
Огастин (4),
Бамба (2),
Росс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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