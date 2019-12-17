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Виталий Жуковский: «Возьмем белорусский менталитет. Как про наш шоу-бизнес скажем? Никакой. Наш спорт – никакой. Не хватает того, что у нас самое лучшее»

18.12.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением о белорусском менталитете.

«Давайте возьмем белорусский менталитет. Возьмем наших артистов, наш шоу-бизнес. Как мы про него скажем? Никакой, да. Наш спорт – никакой. У нас такие внутренние убеждения, не хватает немножко того, что у нас самое лучшее. У нас нету такого, мы всегда настроены на то, что у нас самое худшее. Я никого не пытаюсь переубедить.

Я считаю, что у нас довольно-таки успешный чемпионат. На четверочку мы точно работаем.», – сказал Жуковский в эфире «Спорт-кадра».

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