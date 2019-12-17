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НХЛ. «Тампа» принимает «Оттаву», «Питтсбург» в гостях у «Калгари»

17.12.2019 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Лос-Анджелес 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)
Дата проведения
18 декабря, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Лизотт (Тоффоли, Картер)
1:1 – 19 Хейнен (Пастрняк, Маршанд)
1:2 – 22 Кемпе (Макдермид, Лизотт)
2:2 – 30 Бержерон ()
3:2 – 41 Карло (Дебраск, Хейнен)
3:3 – 57 Руа (Прохоркин)
3:4 – 63 Копитар (Даути)

 

Айлендерс – Нэшвилл 3:8 (0:1, 3:4, 0:3)
Дата проведения
18 декабря, 03.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Смит (Сиссонс, Бонино)
1:1 – 22 Нелсон ()
2:1 – 24 Брассар (Пулок, Бовилье)
2:2 – 28 Форсберг (Смит, Экхольм)
3:2 – 28 Сизикас (Мэйфилд)
3:3 – 30 Смит (Ирвин, Террис)
3:4 – 38 Экхольм ()
3:5 – 39 Грималди (Форсберг)
3:6 – 48 Йернкрук (Тренин, Джохансен)
3:7 – 51 Йоси (Йернкрук, Эллис)
3:8 – 54 Джохансен (Йоси, Эллис)

 

Филадельфия – Анахайм 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Дата проведения
18 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 20 Жиру (Кутюрье, Конекны)
2:0 – 24 Каше (Фрост, Сэнхайм)
2:1 – 36 Ракелль (Сильверберг, Линдхольм)
3:1 – 44 Ворачек ()
4:1 – 59 Кутюрье (Проворов)

 

Тампа-Бэй – Оттава 4:3 (овертайм)
Дата проведения
18 декабря, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Кучеров ()
1:1 – 11 Боровецки (Наместников, Тирни)
2:1 – 17 Пакетт (Марун, Гурде)
3:1 – 23 Пойнт (Стэмкос)
3:2 – 24 Браун (Тирни, Бреннстрем)
3:3 – 35 Дюклер ()
4:3 – 64 Чирелли (Пойнт)

 

Торонто – Баффало 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)
Дата проведения
18 декабря, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Готье ()
2:0 – 24 Мэттьюс (Марнер, Райлли)
3:0 – 37 Мэттьюс (Бэрри, В. Нюландер)
3:1 – 41 Далин (Олофссон, Айкел)
4:1 – 44 Тимашов ()
4:2 – 46 Айкел (Райнхарт, Олофссон)
4:3 – 54 Окпосо (Далин, Шири)
5:3 – 57 Михеев ()

 

Детройт – Коламбус 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Дата проведения
18 декабря, 03.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Эрни (Перлини, Нильсен)
1:1 – 11 Эткинсон (Джонс, Дюбуа)
1:2 – 12 Бьоркстранн (Дженнер, Нюквист)
2:2 – 17 Эрни (Боуи, Гленденинг)
3:2 – 21 Гронек (Бертуцци, Манта)
3:3 – 26 Стенлунд (Джонс, Эткинсон)
3:4 – 41 Дюбуа (Тексье)
3:5 – 59 Нюквист (Бьоркстранн)

 

Виннипег – Каролина 2:6 (3 период)
Дата проведения
18 декабря, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Валльмарк (Дзингел, Нидеррайтер)
1:1 – 19 Рословик (Уилер, Элерс)
1:2 – 28 Ахо (Слэвин, Терявяйнен)
2:2 – 32 Лайне (Болье)
2:3 – 33 Свечников ()
2:4 – 36 Ахо (Хэмилтон, Нидеррайтер)
2:5 – 38 Дж.Стаал (Хэмилтон, Ахо)
2:6 – 43 Дж.Стаал (Фогеле, Хэмилтон)

 

Калгари – Питтсбург 1:0 (2 период)
Дата проведения
18 декабря, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Годро (Баклунд, Ридер)

 

Ванкувер – Монреаль 0:0 (1 период)
Дата проведения
18 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Миннесота 0:0 (1 период)
Дата проведения
18 декабря, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Аризона
Дата проведения
18 декабря, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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