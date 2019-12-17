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НХЛ. «Тампа» принимает «Оттаву», «Питтсбург» в гостях у «Калгари»
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Источник материала:
Tribuna.com
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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