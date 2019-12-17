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Владимир Пигулевский: «Я не знаю, как подрос белорусский футбол, но я знаю, что он немножко опустился»
18.12.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель «Энергетика-БГУ»
– Я не знаю, как подрос белорусский футбол, но я знаю, что он немножко опустился.
- Холодновато у нас готовиться к сезону.
– Почему футбол стал опускаться ниже, потому что все ушли в залы, в тепличные условия. Надо готовиться, чтобы координация движения и все было на высшем уровне на улице, – сказал Пигулевский в эфире «
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