ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Пигулевский: «Я не знаю, как подрос белорусский футбол, но я знаю, что он немножко опустился»

18.12.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский поделился мнением о развитии белорусского футбола, а также рассказал, почему его команда не поедет на сбору за границу.

– Я не знаю, как подрос белорусский футбол, но я знаю, что он немножко опустился.

- Холодновато у нас готовиться к сезону.

– Почему футбол стал опускаться ниже, потому что все ушли в залы, в тепличные условия. Надо готовиться, чтобы координация движения и все было на высшем уровне на улице, – сказал Пигулевский в эфире «Спорт-кадра».

Владимир Пигулевский: «Первый круг 2020 года Шкурин 100% останется в «Энергетике-БГУ»

Что?! Здесь букмекер дает 100 рублей на беспроигрышную первую ставку

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский поделился мнением о развитии белорусского футбола, а также рассказал, почему его команда не поедет на сбору за...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Жуковский: «Возьмем белорусский менталитет. Как про наш шоу-бизнес скажем? Никакой. Наш спорт – никакой. Не хватает того, что у нас самое лучшее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • томми хилфигер кроссовки вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика