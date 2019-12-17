Владимир Пигулевский: «Я не знаю, как подрос белорусский футбол, но я знаю, что он немножко опустился»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский поделился мнением о развитии белорусского футбола, а также рассказал, почему его команда не поедет на сбору за границу.

– Я не знаю, как подрос белорусский футбол, но я знаю, что он немножко опустился.

- Холодновато у нас готовиться к сезону.

– Почему футбол стал опускаться ниже, потому что все ушли в залы, в тепличные условия. Надо готовиться, чтобы координация движения и все было на высшем уровне на улице, – сказал Пигулевский в эфире « Спорт-кадра ».

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