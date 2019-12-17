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«Кельн» не откроет академию в Китае: «Клуб не может поддерживать диктатуру»

18.12.2019 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Кельн» не будет создавать футбольную академию в Китае.

Сделка оценивалась в 1,8 млн евро, однако «Кельн» приостановил проект ​летом, а сегодня заявил от отказе от него.

Немецкий клуб принял решение после ситуации с высказыванием Месута Озила про гонения на уйгуров, проживающих в Китае.  

Президент «Кельна» Вернер Вольф заявил газете Kölner Stadt-Anzeiger, что клуб решил отказаться от проекта «в текущей спортивной ситуации».

Бывший член совета директоров «Кельна», а теперь представитель совета клуба Штефан Мюллер-Ремер заявил: «Я понимаю, что Германия не может полностью обойтись без Китая, страны сотрудничают между собой, но мы можем обойтись [без сотрудничества с Китаем в спортивной сфере], и я поддерживаю это.

В Китае права человека массово игнорируются. Ситуация со слежкой еще хуже, чем мог себе представить Джордж Оруэлл. Я следил за развитием событий в Китае более 20 лет и был там несколько раз. Я знаю, о чем говорю.

Вот почему я считаю, что «Кельн» не должен проявлять активность [на этом рынке]. Зарабатывать деньги любой ценой для меня не вариант.

Помимо того, что сомнительно вообще, можно ли там зарабатывать, есть более важные вещи, чем деньги. И как некоммерческая организация, которая социально активна, мы не можем поддерживать такую ​​жестокую и тоталитарную диктатуру».

Напомним, «Арсенал», имеющий коммерческие интересы в Китае, отреагировал на комментарии Озила, выпустив заявление на Weibo – ведущей китайской социальной сети, – а также на других платформах, подчеркивая, что клуб аполитичен и не связывает себя с мнением игрока.

 
 
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«Кельн» не будет создавать футбольную академию в Китае.
 
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