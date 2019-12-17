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Минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд
18.12.2019 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» проиграло «Сочи» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, серия поражений минчан продлилась до восьми игр.
Последнюю победу команда тренера Крэйга Вудкрофта одержала 23 ноября.
Минское «Динамо» занимает 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 38 встречах.
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Минское «Динамо» проиграло «Сочи» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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