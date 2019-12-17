Алим Селимов: «Изредка замечал, что некоторые привычки белорусов для меня действительно были непонятными»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-генеральный директор минского «Динамо» поделился мнением о Беларуси.

«Когда встречаюсь с друзьями детства, то регулярно слышу одну и ту же фразу: «Алим, ты окончательно обеларусел!». Мои друзья иногда просят, чтобы я говорил хотя бы с акцентом :). Вот кстати, когда домой еду, то замечаю, что каким-то тайным для себя образом его включаю :). Но вообще, я уже привык к тому, что белорус. Ну вот даже за границей на соревнованиях бывает слышу обрывки диалогов в духе «Что, с кем борешься, с белорусом Селимовым?». Очень люблю Беларусь, мне очень нравится здесь жить. Но я до мозга костей дагестанец. Можно съесть сколько угодно белорусских блюд, но лезгин во мне не умрет никогда.

Изредка замечал, что некоторые привычки белорусов для меня действительно были непонятными. Вспомнилась такая ситуация: стоит компания из пяти парней, подходит молодой человек и здоровается только с двумя, остальным руки не жмет. Ну как так можно? У нас такое действие может быть воспринято как оскорбление. Тут же это нормально. И вот из таких мелочей ты постепенно и формируешь у себя в голове отличия одних народов от других.

Как и все дагестанцы, я очень люблю гостей. Если мне приятен человек, то обязательно приглашаю его в гости. Мама всегда говорила, что дом без гостей – это дом без достатка. Поэтому я специально купил большой стол, чтобы мы все могли за ним усесться и отлично провести время», – сказал Селимов.