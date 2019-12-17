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«Ливерпуль» и «Фламенго» сыграют в финале клубного ЧМ
18.12.2019 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ливерпуль» победил «Монтеррей» (2:1) в полуфинале клубного чемпионата мира благодаря голу Роберто Фирмино на 91-й минуте.
В субботу «Ливерпуль» в финале турнира сыграет с бразильским «Фламенго».
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«Ливерпуль» победил «Монтеррей» (2:1) в полуфинале клубного чемпионата мира благодаря голу Роберто Фирмино на 91-й минуте.
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